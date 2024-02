Sociale: Rocca, pensare agli ultimi, bene confronto con Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ritrovare il dialogo istituzionale, troppo spesso assistiamo a una polarizzazione. In una città e una regione che ha dimenticato gli anziani, avere una chiesa che trovi la forza costante di dialogare è un modo per noi di trovare il contatto con le nostre comunità", ha sottolineato Rocca. Nella Regione Lazio, la Diocesi troverà "sempre un interlocutore, anche per l'emergenza degli alloggi abitativi o per quanto riguarda l'immigrazione. Non esiste essere umano e persona con la quale non si possa entrare in contatto. Non ci faremo più intrappolare da questa polarizzazione. Questo non vuol dire che non ci siano differenze ma sempre all'interno di un dialogo", ha concluso Rocca. (Rer)