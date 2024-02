Milano: De Corato (Fd'I), scritta contro Meloni esecrabile, sindaco e centrosinistra la condannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scritta apparsa oggi su un muro in viale Sondrio a Milano contro il presidente del Consiglio è vergognosa, inaccettabile e carica di odio. A Giorgia Meloni tutta la mia vicinanza e solidarietà. Mi auguro arrivino parole di netta condanna da parte di Sala, della giunta milanese, della Schlein, di Conte e di tutto il centrosinistra. Auspico che tutti i partiti prendano le distanze da questo gesto esecrabile, figlio di un clima d'odio sempre più preoccupante. Oggi più che mai, sono vicino al nostro Presidente del Consiglio". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. (Com)