Ue: Bergamini, Forza Italia sosterrà secondo mandato von der Leyen

- Ursula von der Leyen ha rappresentato in questi anni un punto di equilibrio alla presidenza della Commissione e una garanzia per il Partito popolare europeo. E' quanto dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati e responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini. “Inoltre, crede fermamente nei valori di un'Europa forte e coesa. Insieme a lei abbiamo una visione che vogliamo sviluppare e realizzare nei prossimi anni, che passa da serie politiche di contrasto all'immigrazione illegale ad una revisione del Green Deal - fortemente ideologico nella sua origine - per arrivare all'istituzione di un Commissario europeo alla Difesa. Forza Italia si riconosce in questo percorso ed è per questo che, come ha annunciato oggi il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, la sosterrà per un secondo mandato", aggiunge. (Rin)