Libano: media, attacco Israele ha colpito l’area dell’autostrada a Ghaziyeh a sud di Sidone

- Gli attacchi aerei delle Forze di difesa di Israele (Idf) hanno colpito entrambi i lati dell'autostrada a Ghaziyeh, a sud della città di Sidone, in Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che i due attacchi hanno preso di mira un magazzino utilizzato per la produzione di pneumatici e generatori, nonché un’area nelle vicinanze di una fabbrica per la produzione di marmo e piastrelle. La stessa fonte riferisce che gli attacchi hanno provocato incendi e danni materiali significativi, ma al momento non è noto se ci siano vittime. In precedenza, il portavoce delle Idf aveva affermato che l'attacco aveva come obiettivo dei depositi di armi del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. (Lib)