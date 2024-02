Pnrr: incontro Fitto e Spada in Assolombarda, confronto per migliorare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro odierno con il ministro Fitto nasce perché “ci vogliamo confrontare per capire su quali progetti valga la pena insistere di più rispetto ad altre” nell’ambito del Pnrr. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine di un incontro a porte chiuse con il ministro Raffaele Fitto in corso a Milano. Il Pnrr “è la grande possibilità che abbiamo per riuscire a far sviluppare, a far crescere il nostro Paese” ha continuato Spada, che ha messo in evidenza quanto le imprese lombarde “ci contano molto e quindi oggi era giornata per noi importante perché abbiamo la possibilità di confrontarci”. Entrando più in dettaglio sull’incontro, Spada ha ribadito che “al di là di quelli che poi dopo sono i numeri, vogliamo capire esattamente che cosa possiamo fare per riuscire a essere ancora più efficaci e riuscire a portare a casa il più possibile le risorse che l'Europa ci mette a disposizione. Noi dobbiamo pensare che questo è un investimento che noi facciamo, lo facciamo sulle generazioni future, perché sono le generazioni future quelle che poi dopo pagheranno, dovranno pagare rimborso di questo prestito” ha concluso il presidente di Assolombarda. Il ministro Fitto si è detto convinto che “possano venire fuori spunti utili e positivi per poter migliorare il lavoro che il governo sta facendo”. “Ho accettato con piacere questo invito perché penso sia un’occasione molto importante non solo per portare a conoscenza, qui, in Assolombarda il lavoro che il governo sta facendo a partire dal Pnrr - ha aggiunto in conclusione Fitto - ma anche per aprire un confronto nel merito sulla fase di attuazione” (Rem)