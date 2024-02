Navalnyj: ambasciatore russo a Madrid convocato al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Madrid, Yuri Klimenko, è stato convocato presso il ministero degli Esteri spagnolo in relazione alla morte in carcere dell'oppositore Aleksej Navalnyj, avvenuta venerdì scorso in circostanze ancora da chiarire. Lo hanno riferito fonti del dicastero all'agenzia di stampa "Europa Press". Dopo aver appreso della morte di Navalnyj, il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, aveva chiesto alla Russia di chiarire le circostanze della sua morte, "avvenuta durante la sua ingiusta detenzione per motivi politici". La Spagna si unisce così al gesto adottato anche da Germania e Finlandia, dove gli ambasciatori russi sono stati convocati al ministero degli Esteri. (Spm)