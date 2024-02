© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Francia in Russia, Pierre Levy, ha reso omaggio ad Aleksej Navalnyj, recentemente scomparso, recandosi alla pietra Solockij, il monumento situato a Mosca e dedicato alle vittime della repressione politica. Lo riferisce l'ambasciata francese in Russia su X. L'emittente televisiva "BfmTv" spiega che la pietra di Solockij è uno dei pochi luoghi in Russia dove viene ricordato Navalnyj. (Frp)