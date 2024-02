Regno Unito: a gennaio numero record di domande di arruolamento da sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il Regno Unito ha osservato il maggior numero di domande di arruolamento in sei anni. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato per la Difesa, Andrew Murrison, parlando alla Camera dei Comuni. Attualmente il personale militare in servizio è composto da 73.520 persone e “le Forze armate continuano a lavorare per un obiettivo di 73 mila regolari e 30 mila riservisti”, ha riferito il sottosegretario. "Al momento non ci sono piani per cambiare la situazione", ha aggiunto. (Rel)