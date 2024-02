Veneto: porto di Chioggia si conferma destinazione per crociere luxury nel Mar Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi la stagione crocieristica 2024 per il Porto di Chioggia che prenderà avvio il prossimo 26 febbraio, con l'arrivo di Viking Saturn. Come riporta una nota, "nel 2024 saranno infatti gestiti oltre 30 scali tutti in Home Port, per un traffico atteso in linea con gli ottimi risultati raggiunti nella passata stagione quando sono stati movimentati 48.000 passeggeri registrando un aumento del 180 per cento circa rispetto al 2022". I passeggeri in arrivo saranno per il 90 per cento di provenienza estra-europea, in particolare da America, Australia e Canada e principalmente saranno imbarcati da Chioggia per poi sbarcare in altri luoghi, "Le crociere – ha dichiarato Mauro Armelao, sindaco di Chioggia - sono una grande opportunità per la nostra città. E' un nuovo tipo di turismo che prima non avevamo mai avuto e che sta portando i suoi frutti anche in termini economici per molti imprenditori del nostro centro storico e non solo. Dobbiamo sempre più essere pronti ad accogliere i turisti che arrivano a Chioggia, offrendo loro delle opportunità esperienziali e su questo ci stiamo muovendo. Un grazie al presidente dell'Autorità portuale di Venezia e Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio e anche a VTP per aver creduto nelle potenzialità che offre la nostra città. Grazie anche alla Capitaneria di Porto che si occupa di tutto ciò che riguarda la sicurezza. Il rilancio del Porto dei Saloni con l'arrivo delle crociere è da sempre uno degli obiettivi di questa Amministrazione. Andiamo avanti su questa strada, anche perché Chioggia è già una vera e propria destinazione crocieristica. Sono felice e orgoglioso di aver contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante obiettivo". (segue) (Rev)