Milleproroghe: Milani (Fd'I), approvato odg assunzioni Vigili fuoco precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto per il parere favorevole all'odg, a mia prima firma sulle assunzioni dei Vigili del fuoco precari. L'atto di indirizzo impegna il governo per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in ragione dei sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, a riservare una quota del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per ciascuna annualità 2024 e 2025 dalla graduatoria speciale del personale volontario risultante dalla Procedura Speciale di reclutamento", dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "Con questo ordine del giorno si completa il quadro di norme che permetterà di esaurire la graduatoria speciale dei discontinui, mettendo la parola fine alla precarietà nel Corpo nazionale. Un atto doveroso, sul quale ci siamo sempre battuti, verso chi è sempre stato al servizio dei cittadini e dei territori con sforzi e sacrifici immensi, spesso rischiando anche la vita", conclude. (Rin)