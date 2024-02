Trasporti: Ferrante, mitigare impatto linea Alta velocità sui Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nel pomeriggio al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la seconda riunione del tavolo tecnico - da me presieduto - per la predisposizione di un Piano di rigenerazione e riqualificazione urbana nei comuni interferiti dall'attraversamento del "Lotto 1a Battipaglia-Romagnano" della linea Av Salerno-Reggio Calabria. “Oggetto dell'incontro odierno la condivisione degli esiti delle riunioni che, su mia richiesta, Rfi ha condotto presso ciascun Comune, con sindaci e cittadini, per dibattere sulle opere compensative prioritarie e condividere iter e tempistiche delle procedure espropriative, nel più ampio clima di partecipazione, trasparenza e consapevolezza”. Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit. (segue) (Rin)