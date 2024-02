Navalnyj: Borrell, è stato "ucciso lentamente" dal regime di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksej Navalnyj è stato lentamente ucciso in una prigione russa dal regime di Putin. Lo ha dichiarato 'Alto rappresentante europeo, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Abbiamo accolto Yulia Navalnaya e abbiamo pagato il tributo a Aleksej Navalnyj, che come sapete è stato ucciso lentamente in una prigione russa dal regime di Putin. Credo che queste siano le parole giuste, 'lentamente ucciso'", ha ribadito poi Borrell. (Beb)