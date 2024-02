IA: Valditara, scuola pronta, investite molte risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola “è pronta sull’intelligenza artificiale, stiamo investendo un sacco di risorse: un miliardo e 200 milioni di euro per il digitale, 450 milioni per la formazione dei docenti. Un investimento notevolissimo, sempre con la persona al centro, l’intelligenza artificiale può essere uno strumento, ma deve essere sempre il docente a governare questa straordinaria opportunità che però può essere anche di grande rischio”. Lo ha dichiarato il ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara a margine dell’evento “Coscienza Umana e Intelligenza Artificiale", in merito alle risorse Pnrr per un importo complessivo di 1,2 miliardi per potenziare le competenze digitali. (Rem)