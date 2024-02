Sardegna 2024: Soru contro Todde, è viceré inviata da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel clima elettorale che sta precedendo le regionali sarde del 25 febbraio, la tensione tra Renato Soru e Alessandra Todde si fa sempre più evidente. La polemica è scatenata dalla questione del "voto utile", con Soru che ha accusato Todde di diffondere "bugie stantie" per nascondere il declino di consensi sia per sé che per la sua coalizione. Todde, dal canto suo, ha sostenuto che votare Soru significhi in realtà votare per Paolo Truzzu, richiamando alle elezioni del 2014 e alla tattica usata allora da Soru stesso. La replica di Soru non si è fatta attendere, definendo le accuse di Todde come tentativi di distrazione e sottolineando la mancanza di idee e progetti alternativi da parte della sua avversaria. Per Soru, Todde è solo il volto di un passato politico fatto di accordi sottobanco e clientelismo. Soru ha definito Todde come "prestanome delle vecchie facce" che hanno governato la Sardegna negli ultimi 15 anni, dipingendola come una marionetta nelle mani di una classe politica maschile. L'ha definita addirittura "viceré inviata da Roma", pronta a tutto pur di mantenere il controllo sulla Regione. (Rsc)