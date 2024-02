Trasporti: Fs, a Roma prima riunione Comitato gestione europea sotto presidenza Ferraris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sistema di ticketing che consenta ai viaggiatori di viaggiare in treno, e non solo, in maniera più semplice, l'implementazione del Digital Twin, il gemello digitale delle opere infrastrutturali per migliorare la manutenzione predittiva, e il progetto Dp-Rail per incrementare lo scambio dei dati nel trasporto merci transfrontaliero. Sono i temi principali discussi durante la prima riunione sotto la presidenza di Luigi Ferraris, Ad del gruppo Fs, del Comitato di gestione europea (Emc) della Union Internationale des Chemins de Fer, istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario. L'incontro – riferisce una nota – si è svolto oggi 19 febbraio a Roma con l'obiettivo di definire l'agenda per la futura roadmap del trasporto ferroviario in Europa, nonché la strategia e le principali priorità della regione per il prossimo biennio. All'appuntamento romano dell'Uic hanno partecipato, sia in presenza che da remoto, i rappresentanti dei principali operatori ferroviari europei e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. (segue) (Rin)