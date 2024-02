Trasporti: Fs, a Roma prima riunione Comitato gestione europea sotto presidenza Ferraris (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad Ferraris è stato nominato presidente della Regione Europa lo scorso dicembre con un mandato di due anni. Un biennio che si contraddistingue per un contesto macroeconomico e geopolitico in continuo cambiamento. "Sono onorato di aver ospitato a Roma la riunione inaugurale del Comitato di gestione europea 2024-2025 - ha commentato Luigi Ferraris, Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e presidente di Uic Regione Europa - Oggi, al fianco dei principali attori europei del settore, abbiamo discusso le sfide future che impatteranno sul trasporto ferroviario e sull'intero sistema di mobilità a livello europeo e oltre. Il nostro principale obiettivo è rafforzare il sistema ferroviario, per favorire la crescita economica e attrarre nuovi investimenti, con l'innovazione e la digitalizzazione come elementi chiave per la trasformazione della mobilità europea". Nella prima riunione sotto la presidenza dell'Ad di Fs tre infatti sono stati gli argomenti principali di condivisione: il sistema di ticketing europeo, la tecnologia Digital Twin e la piattaforma digitale Dp-Rail. Temi che sono stati affrontati collettivamente e analizzati durante l'incontro con l'obiettivo comune, di tutti i membri dell'Uic, di promuovere lo shift modale dal mezzo privato al treno in un'ottica di sostenibilità, connettività e integrazione dei sistemi di trasporto. (segue) (Rin)