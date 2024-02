Trasporti: Fs, a Roma prima riunione Comitato gestione europea sotto presidenza Ferraris (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dello spazio ferroviario unico Europeo il nuovo sistema di ticketing armonizzato e standardizzato che il settore sta creando migliorerà l'esperienza dei passeggeri nella pianificazione, acquisto e fruizione di viaggi con il treno o altre modalità di trasporto a livello nazionale e internazionale, garantendo accesso a tutte le informazioni necessarie in tempo reale. Il Digital Twin, invece, è il gemello digitale di un'opera infrastrutturale. Una copia esatta, ma digitale, che potrebbe rappresentare una innovazione rivoluzionaria per il sistema infrastrutturale perché garantirebbe significativi vantaggi in termini di manutenzione predittiva, efficienza, riduzione dei costi e sostenibilità ambientali. Uno sviluppo coerente e omogeneo in tutta Europa permetterebbe anche la condivisione di informazioni e il reciproco scambio di conoscenze e know-how. Per quanto riguarda la logistica e il trasporto merci, invece, fondamentale è lo sviluppo e l'implementazione del progetto Dp-Rail, che sarà in grado di colmare il gap quantitativo e qualitativo dei dati disponibili e necessari per i processi di produzione del trasporto ferroviario merci transfrontaliero. (Rin)