Kazakhstan-Uzbekistan: presidente Tokayev riceve ministro Esteri Saidov

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi ad Astana il ministro degli Esteri dell’Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, con il quale ha discusso delle prospettive di cooperazione bilaterale. Lo riferisce l’agenzia di stampa kazakha “Kazinform”. Ricordando il grande contributo offerto dall’omologo Shavkat Mirziyoyev al consolidamento delle relazioni, Tokayev si è detto disponibile a sostenere ogni iniziativa di Tashkent tesa a favorire il benessere e la prosperità dei popoli della regione. I due hanno discusso dell’espansione della cooperazione economica e commerciale, evidenziando l’importanza di incrementare l’interscambio bilaterale. Il presidente kazakho ha insistito in particolare sul rafforzamento della cooperazione nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, ricordando come Astana abbia già iniziato la costruzione della ferrovia Darbaza-Maktaraal per potenziare i collegamenti su ferro con l’Uzbekistan, e ha invitato la dirigenza di Tashkent a partecipare allo sviluppo della Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, la rete di linee ferroviarie e marittime tese a collegare l’Europa all’Estremo Oriente passando per l’Asia centrale. Saidov, da parte sua, ha condiviso i piani approntati dall’Uzbekistan per l’attuazione degli accordi bilaterali precedentemente raggiunti. I due, infine, hanno discusso di cooperazione nella gestione delle risorse idriche e in materia di sicurezza. (Res)