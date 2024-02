Energia: Egitto, British Petroleum prevede nuovi investimenti da 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera britannica British Petroleum (Bp) prevede nei prossimi anni nuovi investimenti in Egitto per 1,5 miliardi di dollari. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla presidenza egiziana. A margine della settima edizione della conferenza internazionale sull'energia, Egypes 2024, il capo dello Stato Abdel Fattah al Sisi ha avuto un colloquio con l’amministratore delegato della compagnia britannica, Murray Auchincloss. Durante l’incontro, l’Ad della Bp ha spiegato che l’obiettivo è quello di massimizzare l’utilizzo delle strutture terrestri e marittime già presenti per accelerare i piani di sviluppo e produzione finalizzati a soddisfare da una parte la crescente domanda del mercato interno egiziano, e dall’altra per sostenere gli sforzi per esportare l’energia in eccesso. “La British Petroleum è pertanto desiderosa di continuare i suoi investimenti nel campo dell’esplorazione di gas e petrolio in Egitto”, ha affermato Auchincloss. Secondo quanto reso noto dal portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, il capo dello Stato, Al Sisi, ha elogiato “l’eccellente attività” del Bp e il crescente volume dei suoi investimenti nel Paese. Il presidente egiziano ha inoltre sottolineato che i progetti della società petrolifera britannica sono “coerenti” con gli sforzi per trasformare il Paese in uno snodo regionale per la produzione e la fornitura di energia. (Cae)