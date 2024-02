© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha tenuto un incontro a Bruxelles con l'omologo polacco, Radoslaw Sirkoski. "Abbiamo discusso delle nostre relazioni bilaterali e della nostra cooperazione all'interno dell'Ue. Abbiamo concordato di lavorare insieme per la difesa dei valori europei e per un'Ue forte e unita", ha affermato il capo della diplomazia di Madrid in un messaggio su X. (Spm)