Mafia: Pollini (M5s), bene i protocolli beni confiscati, ma per farli funzionare servono gli investimenti

- "Bene i protocolli d'intesa previsti dalla normativa, ma diventano inutili se poi non vengono stanziati gli investimenti adeguati a farli funzionare. All'interno dell'ultima legge di Bilancio, la Giunta guidata dal Presidente Fontana era pronta a introdurre pesanti tagli ai fondi per l'antimafia. Un errore che, siamo riusciti a scongiurare solo in parte, dimezzando il taglio voluto dalla Giunta attraverso un nostro (M5s) emendamento. Inoltre, l'accelerazione del processo di destinazione dei beni confiscati rappresenterà senza dubbio un miglioramento, ma serve fare una prevenzione capillare specialmente dove le organizzazioni mafiose sono ormai radicate da più di mezzo secolo. Il Nord ha subito una colonizzazione fatta di controllo territoriale, in alcuni settori economici il controllo è monopolistico e in altri di profittevole inserimento. É, inoltre, doveroso segnalare il funzionale e crescente assoggettamento di alcune aree della politica e di alcune amministrazioni, e la veloce propagazione di costumi omertosi, che stanno producendo un'allarmante assuefazione. Motivo per cui il contrasto alla criminalità organizzata necessita quotidianamente di risorse a sostegno dell'impegno profuso, da chi si spende quotidianamente nella lotta alla mafia". Lo dice Paola Pollini, Presidente della Commissione regionale Antimafia, in merito al protocollo d'intesa firmato in prefettura a Milano dal direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal prefetto Bruno Corda e dal presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) Lombardia, Mauro Guerra, alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (Com)