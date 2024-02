Sicurezza: De Corato (Fd'I), funzione Cpr importantissima, ne serve un altro in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto oggi il ministro Piantedosi nel rimarcare come molto spesso i Centri di permanenza per i rimpatri vengono vandalizzati dalle stesse persone che sono trattenute al loro interno. Senza queste vere e proprie devastazioni, i Cpr sarebbero in condizioni decisamente più tollerabili. La Lombardia, la regione più popolosa di Italia, è quella che accoglie più migranti di tutte le altre, parliamo di circa 13 per cento. Il numero degli irregolari è, per quanto riguarda solo la città metropolitana di Milano, di circa 100mila. È impensabile che in tutta la regione vi sia solo un Cpr, quello di via Corelli a Milano: ne serve almeno un secondo. Questi centri sono infatti fondamentali per poter rimpatriare i clandestini e svolgono una funzione fondamentale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il governo Meloni intende tutelare al massimo i cittadini e sta facendo tutto quel che è necessario per riportare la legalità in tutta Italia". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.(Com)