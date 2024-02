Governo: Morelli, farò da ponte per abbassare costo lavoro cuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo farà la propria parte per raccogliere la proposta. “Questo è un ulteriore dato positivo della vostra associazione, perché non solo c’è una criticità esposta ma anche una proposta. Sulla proposta si potrà lavorare e mi metto a disposizione per fare da ponte con gli amministratori competenti dei vari Ministeri e con il governo”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, intervenendo all’ottava edizione dei Campionati della Cucina Italiana organizzata da Federcuochi in collaborazione con Italian Exibition Group, all'interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” alla Fiera di Rimini, sulla problematica relativa al reperimento del personale e sulla proposta di abbassare il costo del lavoro per permettere il doppio turno in cucina. “Voi siete uno dei migliori biglietti da visita del nostro Paese. Io sono orgoglioso di essere qui perché mi sento parte della squadra, ogni italiano dovrebbe sentirsi rappresentato dai nostri cuochi perché portando in giro per il mondo la vostra arte e le nostre grandi eccellenze agroalimentari in tutti i settori, siete tra i nostri migliori ambasciatori”, ha aggiunto. (Rin)