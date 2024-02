I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: Ruanda agli Usa su sostegno ribelli M23, critiche minano rafforzamento fiducia - Il governo del Ruanda ha criticato gli Stati Uniti per averlo accusato dell'escalation di violenza nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), esprimendo allo stesso tempo "profonda preoccupazione" per ciò che definisce l'abbandono dei processi di pace regionali. In una nota, il ministero degli Affari esteri ruandese ha sostenuto che le critiche statunitensi distorcono la realtà e afferma che chiederà chiarimenti a Washington poiché la dichiarazione "contraddice il tono del processo di rafforzamento della fiducia avviato dall'intelligence nazionale statunitense lo scorso anno". Secondo Kigali, la comunità internazionale è indifferente al “drammatico rafforzamento militare” della Rdc, aggiungendo che la massiccia operazione militare delle forze di Kinshasa nella provincia orientale del Nord Kivu è in violazione delle decisioni prese dai meccanismi regionali. Durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condannato il presunto sostegno del Ruanda al Movimento 23 marzo (M23), gruppo ribelle congolese attivo nell'est della Rdc, e hanno invitato Kigali a ritirare immediatamente tutte le sue forze dall'area. In una nota, il portavoce del dipartimento di Stato Usa ha chiesto a Kigali di “rimuovere i suoi sistemi missilistici terra-aria nella Repubblica democratica del Congo che minacciano la vita di civili, forze di pace e voli commerciali". (segue) (Res)