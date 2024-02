I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: in corso nuove proteste contro il carovita nello Stato di Oyo - Sono in corso nello Stato di Oyo, nel sud-ovest della Nigeria, massicce proteste contro l'aumento del costo della vita. Le ultime manifestazioni, riferisce la stampa locale, seguono quelle simili tenutesi nel nord della Nigeria due settimane fa. I manifestanti protestano contro l'alto tasso di inflazione, guidato in gran parte dagli alti prezzi dei prodotti alimentari e dalla decisione del governo di porre fine ai sussidi sul carburante. Di fronte alle crescenti proteste, la scorsa settimana il presidente Bola Tinubu ha incontrato i governatori statali per discutere dell'aumento del costo della vita nel Paese. La riunione è la seconda di questo genere da quando Tinubu ha inaugurato il Consiglio economico nazionale, lo scorso 15 giugno. Inoltre, sempre la scorsa settimana, alcuni governatori del Partito democratico popolare (Pdp) - il più grande partito di opposizione della Nigeria - hanno esortato Tinubu a dimettersi se non fosse riuscito ad affrontare le sfide economiche del Paese. La Nigeria, prima economia del continente, sta attualmente attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi anni, con il valore della valuta locale che è crollato al minimo storico e molti residenti che lottano per permettersi i beni di prima necessità. (segue) (Res)