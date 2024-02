I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: leader golpista Tchiani scorpora ministero Miniere, petrolio ed energia - Il capo della giunta militare del Niger, Omar Abdourahamane Tchiani, ha effettuato un mini rimpasto di governo, scorporando il ministero delle Miniere, del petrolio e dell'energia in tre dicasteri distinti. In base a un decreto letto dalla televisione di Stato, Mahaman Moustapha Barke Bako - che finora sommava i tre incarichi - conserva la poltrona di ministro del Petrolio, mentre Amadou Haoua è stato nominato ministro dell'Energia e il colonnello Ousmane Abarchi è il nuovo ministro delle Miniere. Tutti e tre sono settori strategicamente importanti per il Paese dell’Africa occidentale, dove gli ufficiali militari hanno rovesciato il governo democratico del presidente Mohamed Bazoum lo scorso 26 luglio. Il Niger è uno dei maggiori produttori mondiali di uranio, il combustibile più utilizzato per l’energia nucleare, e spera di aumentare la propria produzione di petrolio da circa 20 mila a circa 110 mila barili al giorno (bpd) con il nuovo oleodotto Niger-Benin, il cui progetto è stato lanciato alla fine dello scorso anno. (segue) (Res)