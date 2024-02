© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro del Petrolio lavora a piano per aumento tassi di produzione - L’Egitto sta lavorando a un piano integrato per aumentare i tassi di produzione di petrolio e gas e per incrementare le capacità di raffinazione e nel settore petrolchimico entro il 2030 con investimenti pari a 17 miliardi di dollari. Lo ha affermato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in occasione della fiera sull’energia Egypes 2024, che ha preso il via oggi al Cairo. Nell'ultimo periodo il governo ha fornito gas a 15 milioni di unità abitative e circa 540 mila automobili sono state convertite per funzionare con il gas naturale, ha evidenziato il ministro. Nel corso della conferenza stampa, El Molla ha incontrato il capo della compagnia nazionale libica per gli idrocarburi (Libyan National Oil Corporation, Noc), Farhat Bengdara, con cui ha discusso delle opportunità per le società egiziane del settore petrolifero in Libia. Al riguardo, El Molla ha confermato la disponibilità delle compagnie petrolifere egiziane a iniziare a lavorare e a collaborare con la parte libica nella realizzazione di progetti all'interno della Libia. El Molla e Bengdara hanno concordato di incontrarsi domani alla presenza delle società egiziane del settore petrolifero specializzate nella realizzazione di progetti, come Enppi, Petrojet, Sun Misr e Petroment, per esaminare le opportunità per avviare l'attuazione dei progetti. (segue) (Res)