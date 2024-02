I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: 50 moschee saranno alimentate a energia solare nel governatorato di Tozeur - Nel governatorato di Tozeur, nel sud-ovest della Tunisia, 50 moschee saranno alimentate a energia solare. Lo ha dichiarato il rappresentante dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'energia (Anme), Imad Triki, all’agenzia di stampa tunisina “Tap”, affermando che il Paese è pienamente impegnato nella transizione energetica e determinato a ridurre la sua dipendenza dal gas. Il 97 per cento della produzione di elettricità viene prodotto utilizzando il gas. Triki ha spiegato che altri 104 luoghi di preghiera verranno dotati di impianti fotovoltaici durante la prima fase di questo progetto. Oltre ai pannelli solari, il programma prevede la sostituzione degli impianti di illuminazioni con elementi ad alta efficienza energetica. Le autorità tunisine hanno inoltre organizzato programmi di formazione e sensibilizzazione sull'importanza del controllo e del risparmio energetico. Sempre nel governatorato di Tozeur cinque scuole primarie sono state già dotate di impianti fotovoltaici. La Tunisia ambisce ad aumentare la propria quota di energie da fonti rinnovabili al 35 per cento (rispetto all’attuale cinque per cento) entro il 2030, garantendo un approvvigionamento energetico sicuro e accessibile entro il 2035. Questa strategia, secondo il ministero dell'Energia tunisino, rientra in una visione volta a contrastare, nel breve termine, il problema della sicurezza energetica attraverso un modello energetico sostenibile. La Tunisia è anche impegnata, nell'ambito dell'accordo di Parigi, a neutralizzare le emissioni di carbonio entro il 2050. (segue) (Res)