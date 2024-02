I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Istruzione ribadisce sostegno del Paese al popolo palestinese - Il ministro dell'Istruzione della Tunisia, Muhammad Ali Boughdiri, ha rinnovato il pieno sostegno del suo Paese al popolo palestinese, invitando la comunità internazionale a un'azione collettiva volta a porre fine al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Le dichiarazioni sono giunte in apertura del Forum del Maghreb, la prima conferenza di alto livello sulla trasformazione digitale dell'istruzione a sostegno del quarto obiettivo dello sviluppo sostenibile dell'agenzia delle Nazioni Unite. "I nostri cuori sono con il popolo palestinese e la posizione della Tunisia è ferma nel sostenere il popolo palestinese finché non libererà la sua terra e costruirà il suo stato indipendente con Gerusalemme come capitale", ha detto. Il forum, organizzato a Tunisi dall'Ufficio regionale per il Maghreb dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, ha visto la partecipazione del direttore Eric Veldt, del coordinatore residente delle Nazioni Unite, Arnaud Peral, del ministro dell'Istruzione nel Governo libico di unità nazionale (Gun), Mohammed Musa Magarif, e l'omologo della Mauritania, Mohamed Melainine Ould Eyih, nonché di rappresentanti di Algeria e Marocco. La Tunisia, che non riconosce lo Stato di Israele, ha ripetutamente criticato le politiche israeliane contro la popolazione della Striscia di Gaza e si è opposta a ogni tentativo di “sfollamento forzato” dei palestinesi dalle proprie terre. (segue) (Res)