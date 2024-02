© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: capo Stato maggiore in visita in Ruanda per rafforzare cooperazione militare - Il capo di Stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare dell’Algeria, Said Chengriha, si è recato oggi in visita ufficiale nella Repubblica del Ruanda, nell'ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi. La visita di Chengriha fa parte di un'iniziativa volta a rafforzare la cooperazione ed esaminare questioni di interesse comune, secondo quanto riferito da un comunicato stampa del ministero della Difesa algerino. Nel 2022, l'Algeria e il Ruanda hanno concordato di firmare un protocollo di cooperazione militare e di consultarsi reciprocamente sugli aspetti di sicurezza, nonché di scambiare competenze in campo tecnico e formativo. In quell'occasione, Chengriha aveva ricevuto l’omologo ruandese, Jean Bosco Kazura, e aveva sottolineato la necessità "che gli eserciti di entrambi i Paesi dimostrino una reale volontà di sviluppare una cooperazione duratura, basata sulla fiducia e che tenga conto degli interessi comuni di entrambi i Paesi". (Res)