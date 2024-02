I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ufficio premier Israele, non riconosciamo legittimità Aia su legalità occupazione - Israele non riconosce la legittimità dei procedimenti della Corte internazionale di giustizia dell'Aia riguardanti la “legalità dell'occupazione”. Lo ha dichiarato l’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, sul suo profilo ufficiale su X (ex Twitter). La dichiarazione giunge dopo che oggi hanno preso avvio le udienze sulle conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei Territori palestinesi, che proseguiranno fino al 26 febbraio. Il processo è stato "progettato per danneggiare il diritto di Israele a difendersi dalle minacce esistenziali", si legge su X. “L'udienza all'Aia fa parte di un tentativo palestinese di dettare i risultati di una soluzione diplomatica senza alcun negoziato. Continueremo a combattere questo tentativo e il governo e la Knesset (il parlamento) sono uniti nel respingere” quest'azione, prosegue la nota. (segue) (Res)