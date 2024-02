© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: cittadino incriminato per presunti legami con Hamas - Un residente della città beduina di Hura, nel sud di Israele, è stato incriminato per i suoi presunti legami con il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l'agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet, secondo cui l'uomo è Osama Alokbi, arrestato insieme alla moglie Samah dalla polizia a gennaio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, Alokbi avrebbe inviato ad Hamas finanziamenti da decine di migliaia di shekel per diversi anni, in particolare per le attività del gruppo islamista nel deserto del Negev, nel sud di Israele. L'uomo ha mantenuto contatti con funzionari di alto livello di Hamas all'estero e li ha incontrati diverse volte in Turchia, ha affermato lo Shin Bet, accusandolo di aver portato con sé la moglie come copertura per inscenare un viaggio di coppia. In particolare, nel suo ultimo viaggio in Turchia nel 2023, Alokbi avrebbe partecipato a un "piccolo forum" di funzionari di Hamas, tra cui Saleh al Arouri, ex vicepresidente dell’ufficio politico del gruppo islamista ucciso a gennaio scorso in un presunto attacco israeliano a Beirut, capitale del Libano. Alokbi era già noto alle autorità israeliane come "una persona che si identifica con un'ideologia estrema contro lo Stato di Israele e le sue istituzioni ed è persino coinvolta nel tenere sermoni nelle moschee", incoraggiando allo stesso tempo la "partecipazione ad attività violente alla moschea di Al Aqsa (a Gerusalemme)", ha aggiunto lo Shin Bet. (segue) (Res)