I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Anp, Corte Aia confermi che presenza Israele in Territori palestinesi è "illegale" - L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia di confermare che la presenza di Israele nei Territori palestinesi è "illegale" e che "la sua occupazione deve cessare immediatamente, completamente e incondizionatamente". Lo ha riferito l'inviato dell'Anp alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, durante l'udienza della Corte dell'Aia sulle conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei Territori palestinesi, sottolineando: "Questa occupazione è servita come copertura per i disegni coloniali di Israele, cioè l'acquisizione dei territori palestinesi con la forza". "Più di 2 milioni di palestinesi a Gaza sono spinti fino al confine, sull'orlo del baratro. I bambini, le donne e gli uomini palestinesi sono consumati dalla malattia, dalla disperazione, dalla distruzione e dalla morte che si stanno diffondendo a macchia d'olio. Nel resto della Palestina occupata, i coloni imperversano e terrorizzano. Nessun villaggio, paese o città, nessuna comunità, nessun luogo sacro viene risparmiato. I leader israeliani parlano apertamente di sbarazzarsi del popolo palestinese, in un modo o nell'altro. Sfidano la legge e la legge si oppone a malapena", ha proseguito Mansour. (segue) (Res)