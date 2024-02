© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Ukmto segnala incidente al largo della città di Aden - L'Agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha riferito di aver ricevuto informazioni su un incidente avvenuto a 100 miglia nautiche a est di Aden, una città portuale nel sud dello Yemen. "L'Ukmto ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 100 miglia nautiche a est di Aden, nello Yemen. Il comandante ha inizialmente riferito di un'esplosione in prossimità della nave. Successivamente, il comandante ha segnalato una seconda esplosione in aria e in prossimità della nave", ha riferito l'agenzia in una nota, aggiungendo: "La nave e l'equipaggio sono in salvo e stanno procedendo verso il prossimo porto di scalo". (segue) (Res)