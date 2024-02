© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: previste conferenze a Roma e Parigi per sostenere Forze armate di Beirut - Sono previste due conferenze a sostegno delle Forze armate libanesi che si svolgeranno nel giro di due mesi a Parigi, alla fine di febbraio, e a Roma, all’inizio di marzo. Lo ha confermato oggi ad “Agenzia Nova” il comando dell'esercito del Paese dei cedri, dopo le indiscrezioni del quotidiano libanese “Al Akhbar”, secondo cui questi incontri seguirebbero la proposta avanzata dalla Francia di “ottimizzare le capacità dell'esercito con torri di sorveglianza e addestramento”, in linea “con la visione dal ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in visita a Beirut 15 giorni fa, e con un approccio parallelo a cui stanno lavorando gli Stati Uniti in coordinamento con il Qatar per aumentare gli aiuti all'establishment militare". Lo scorso ottobre, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si era recato a Beirut per discutere del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Crosetto aveva invocato "la protezione dei civili innocenti" e sottolineato "la collaborazione in atto tra la Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) e l'esercito libanese", esprimendo inoltre "la volontà dell'Italia di fornire ulteriore sostegno all'esercito libanese". (Res)