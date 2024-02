I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Santanchè, primato Italia a Carnevale rafforza segnali positivi di inizio 2024 - Dalla settimana di Carnevale "riceviamo ulteriori segnali positivi per il comparto che ha iniziato in maniera incoraggiante questo 2024, consegnandoci il quadro di un’Italia col tasso di saturazione Online travel agencies (Ota) più alto dell’Europa mediterranea". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, commentando i dati relativi all’infografica settimanale del ministero. "Gli eventi locali, iniziative legate alla nostra identità e alle nostre tradizioni, forniscono un sostegno significativo al turismo anche in ottica di destagionalizzazione", ha aggiunto. (segue) (Rin)