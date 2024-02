I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit: è partner ufficiale dei Campionati europei di atletica leggera Roma 2024 - Unicredit è official partner dei Campionati europei di atletica leggera Roma 2024, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. Dopo 50 anni torna a Roma la più importante competizione continentale di atletica leggera. I migliori atleti italiani ed europei saranno impegnati in sei giorni di gara, 24 discipline, pronti ad infiammare i tanti sportivi e semplici appassionati che affolleranno il Parco del Foro Italico. Tra i protagonisti di questa edizione di Roma 2024, i due giovani fuoriclasse del salto in lungo azzurro scelti da Unicredit come ambassador: Larissa Iapichino e Mattia Furlani a cui la banca augura di conquistare lo scalino più alto del podio. All’interno del Foro Italico sarà inoltre attivo un Fan village nel quale sarà allestito lo stand di Unicredit che proporrà numerose attività legate al mondo dello sport. Per Unicredit, banca commerciale paneuropea con una solida presenza in 13 Paesi del continente e 15 milioni di clienti in tutto il mondo, la partnership costituisce un'unione basata su valori condivisi, oltre che su una comune attenzione all'innovazione, alla diversità e all'impegno per la sostenibilità. Testimonia il sostegno della banca al mondo dello sport e la vicinanza ai valori che lo sport rappresenta: spirito di squadra, determinazione, rispetto delle regole, inclusione. (segue) (Rin)