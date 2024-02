Navalnyj: portavoce, corpo nelle mani degli inquirenti per 14 giorni, effettueranno "analisi chimica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo russo effettuerà una "analisi chimica" sul corpo di Aleksej Navalnyj che durerà almeno 14 giorni prima di consegnarlo alla madre. Lo ha riferito Kira Yarmysh, portavoce del dissidente russo morto venerdì scorso mentre si trovava in stato di detenzione in una colonia penale. “Gli inquirenti hanno detto agli avvocati e alla madre di Aleksej che non restituiranno il suo corpo, sul quale verrà effettuata una cosiddetta 'analisi chimica' per 14 giorni", ha scritto la portavoce su X. Stamattina Yarmysh ha riferito che, per il terzo giorno di fila, alla madre di Navalnyj è stato negato di vedere il corpo del dissidente russo. Secondo la portavoce, la madre di Navalnyj “non è stata autorizzata” ad accedere all’interno dell’obitorio dove dovrebbe trovarsi il corpo. “La madre di Aleksej e i suoi avvocati sono arrivati all’obitorio questa mattina presto. Non è stato loro permesso di entrare. Uno degli avvocati è stato letteralmente spinto fuori. Quando è stato chiesto al personale se ‘il corpo di Aleksej fosse lì, non c’è stata alcuna risposta”, ha scritto Yarmysh. (segue) (Res)