Navalnyj: portavoce, corpo nelle mani degli inquirenti per 14 giorni, effettueranno "analisi chimica" (2)

- Il Comitato investigativo russo ha fatto sapere alla madre e agli avvocati di Navalnyj che è stata prolungata l’indagine sulle circostanze della morte del dissidente. “Per quanto tempo durerà non è noto. La causa della morte ‘non è ancora stata stabilita’”, ha scritto Yarmysh su X, aggiungendo: “Mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno”. Il 16 febbraio, il Servizio penitenziario federale ha annunciato che Navalnyj è morto in una colonia penale nel villaggio di Kharp, nel distretto di Jamalo-Nenets. Sabato la madre di Navalnyj è giunta alla colonia, ma le è stato detto che il corpo del dissidente era stato trasferito all’obitorio di Salekhard. Arrivata sul posto, la donna ha scoperto che l’obitorio era chiuso e, dopo varie telefonate con le autorità competenti, alla madre e agli avvocati di Navalnyj è stato detto che il corpo non si trovava lì. (segue) (Res)