Navalnyj: portavoce, corpo nelle mani degli inquirenti per 14 giorni, effettueranno "analisi chimica" (3)

- Il portale indipendente “Mediazona” ha riferito ieri che, utilizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile seguire le tracce del convoglio del Servizio penitenziario federale, che nella notte del 17 febbraio stava viaggiando dalla città di Labytnangi, la più vicina alla colonia dove si trovava Navalnyj, verso Salekhard. Secondo il portale, questo convoglio sarebbe stato preposto al trasporto del corpo del dissidente. In meno di due giorni, oltre 46 mila persone hanno inviato, tramite il servizio Woodpecker dell’organizzazione per i diritti umani Ovd-Info, un appello al Comitato investigativo della Federazione Russa per chiedere che il corpo di Navalnyj venga restituito alla sua famiglia. (Res)