Medio Oriente: iniziano udienze Corte Aia su occupazione Israele, Anp chiede conferma "illegalità"

- Mentre prosegue l'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, hanno preso il via oggi le udienze pubbliche della Corte internazionale di giustizia dell'Aia sulle conseguenze sul piano legale della prolungata occupazione di Israele nei Territori palestinesi, che si protrarranno fino al 26 febbraio. Queste udienze fanno seguito alla risoluzione con cui, nel dicembre 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva chiesto alla Corte un parere sulle conseguenze legali derivanti dalla prolungata occupazione, sugli insediamenti e sull’annessione dei Territori palestinesi dal 1967, su come le politiche e le prassi israeliane incidano sullo status legale dell’occupazione, e su quali conseguenze derivino da tale status per tutti i paesi e per l'Onu. Il parere della Corte, che avrà carattere consultivo - non vincolante - e dovrebbe essere emesso nel corso di quest'anno, potrebbe essere decisivo contro l'operato di Israele, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Quest'ultimo ha infatti assunto una posizione più dura nei confronti dello Stato ebraico e, secondo alcune indiscrezioni diffuse dai media, avrebbe descritto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, utilizzando termini offensivi. Ci si aspetta quindi una decisione più dura da parte della Corte dell'Aia rispetto alla sentenza pronunciata il 26 gennaio scorso sulle udienze tenute dopo la denuncia per il "genocidio del popolo palestinese" presentata dal Sudafrica. La decisione del 26 gennaio aveva stabilito che Israele e il suo esercito devono adottare tutte le misure in loro potere per non commettere atti di genocidio definiti dalla relativa Convenzione, senza tuttavia richiedere di cessare le ostilità nella Striscia. (segue) (Res)