Medio Oriente: iniziano udienze Corte Aia su occupazione Israele, Anp chiede conferma "illegalità" (3)

- Successivamente, si è espresso anche il rappresentante legale dell'Anp, Paul Reichler, affermando che "ciò che rende illegale l'occupazione israeliana" dei Territori palestinesi è il suo "carattere permanente". Nel suo intervento, Reicher ha elencato quattro esempi dimostrativi di come Israele abbia costantemente sfidato il diritto internazionale: primo, l'annessione de jure e de facto di Gerusalemme Est e della Cisgiordania da parte di Israele; secondo, le pretese di sovranità su queste aree, che chiama con i loro nomi biblici, Giudea e Samaria, e considera parti integranti dello Stato ebraico; terzo, la creazione di centinaia di insediamenti a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, con oltre 700 mila coloni israeliani; quarto, la moltitudine di dichiarazioni e documenti ufficiali sull'intenzione di incorporare tutto il territorio occupato a est della Linea verde (linea di demarcazione stabilita negli accordi d'armistizio arabo-israeliani del 1949 fra Israele, Siria, Giordania, Libano ed Egitto) nello Stato di Israele, come parte integrante di un unico Stato ebraico che si estenda dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo. Il rappresentante legale dell'Anp ha aggiunto che l'obiettivo fondamentale di Israele è "l'acquisizione permanente della massima quantità di territorio palestinese con il minimo numero di palestinesi al suo interno", evidenziando che "gruppi armati di coloni, sostenuti dalle forze di occupazione israeliane e incoraggiati dai ministri del governo (dello Stato ebraico), hanno espulso con la violenza migliaia di pacifici civili palestinesi dai loro villaggi e terre ancestrali". Nel corso dell'udienza, Reichler ha anche parlato del modo in cui gli Stati Uniti proteggono Israele dalle proprie responsabilità legali, dichiarando che Washington non cerca di difendere Israele "sostenendo che l'occupazione è legittima", ma affermando che "non è né legittima né illegittima". (segue) (Res)