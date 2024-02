Medio Oriente: iniziano udienze Corte Aia su occupazione Israele, Anp chiede conferma "illegalità" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l'inviato dell'Anp alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha chiesto alla Corte dell'Aia di confermare che la presenza di Israele nei Territori palestinesi è "illegale" e che "la sua occupazione deve cessare immediatamente, completamente e incondizionatamente", sottolineando: "Questa occupazione è servita come copertura per i disegni coloniali di Israele, cioè l'acquisizione dei territori palestinesi con la forza". Inoltre, Mansour ha detto: "È così doloroso essere palestinesi oggi (...) Ci sono voluti 75 anni perché le Nazioni Unite commemorassero la Nakba, la nostra violenta diaspora, lo sfollamento dalla nostra terra e la negazione dei nostri diritti e della nostra esistenza. E lo stiamo vedendo accadere di nuovo", aggiungendo: "Dopo 75 anni, la giustizia non può più aspettare il giorno in cui Israele avrà un'epifania e deciderà improvvisamente di invertire la rotta e impegnarsi a rispettare la legge e le risoluzioni delle Nazioni Unite". "La constatazione da parte di questo illustre tribunale dell'illegalità dell'occupazione (di Israele) e l'applicazione delle conseguenze legali di questa constatazione contribuirebbero a porre immediatamente fine all'occupazione, aprendo la strada a una pace giusta e duratura", ha affermato Mansour, esprimendo la propria speranza per "un futuro in cui nessun palestinese e nessun israeliano venga ucciso. Un futuro in cui due Stati vivano fianco a fianco in pace e sicurezza". (segue) (Res)