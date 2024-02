Medio Oriente: iniziano udienze Corte Aia su occupazione Israele, Anp chiede conferma "illegalità" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volte conclusa la prima giornata di udienza, l’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha pubblicato un post sul suo profilo X (ex Twitter), affermando che Israele non riconosce la legittimità dei procedimenti della Corte internazionale di giustizia riguardanti la “legalità dell'occupazione”. Il processo è stato "progettato per danneggiare il diritto di Israele a difendersi dalle minacce esistenziali", ha dichiarato l'ufficio del premier, aggiungendo: “L'udienza all'Aia fa parte di un tentativo palestinese di dettare i risultati di una soluzione diplomatica senza alcun negoziato. Continueremo a combattere questo tentativo e il governo e la Knesset (il parlamento) sono uniti nel respingere” quest'azione. Nel frattempo, anche Amnesty International ha rilasciato un comunicato, affermando che Israele deve porre fine all'occupazione di Gaza e della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. “Quella israeliana della Palestina è la più lunga e una delle più mortali occupazioni militari al mondo", ha dichiarato Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International, aggiungendo: “L’attuale conflitto nella Striscia di Gaza (...) ha evidenziato le catastrofiche conseguenze del fatto che i crimini di diritto internazionale israeliani nei Territori palestinesi occupati continuino impunemente da così lungo tempo. Il mondo deve riconoscere che porre fine all’illegale occupazione israeliana è un prerequisito per fermare le ricorrenti violazioni dei diritti umani in Israele e nei Territori palestinesi occupati”. (Res)