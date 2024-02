Speciale scuola: Marti, al via concorsi ordinari, altra promessa Lega mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi una buona notizia: a partire dall'11 di marzo, si terranno le prove dei concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un altro tassello di primaria importanza a contrasto del precariato e a garanzia di una formazione qualificata e continua. Grazie al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e alla Lega, un'altra risposta concreta, un'altra promessa mantenuta". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama. (Com)