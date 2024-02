Ue: Tajani, percorso verso difesa comune europea è "obbligato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso per arrivare alla difesa europea è “obbligato” per contare all’interno della Nato e per garantirsi una vera politica estera comune. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a margine del Consiglio Ue Affari Esteri di Bruxelles. “Si dovrà lavorare anche per un’industria della difesa sempre più coordinata” ma difesa “non vuol dire pensare solo a misure o iniziative offensive”. “Le missioni militari sono anche di pace”, ha proseguito Tajani, ricordando il lavoro della Marina militare e dell’Aeronautica, in coordinamento con la Farnesina, per soccorrere i bambini palestinesi da Gaza. “Credo sia giusto proseguire su questa strada” ed è positiva la proposta di creare un “commissario europeo alla Difesa”, ha detto ancora Tajani. (Beb)