Navalnyj: Tajani incontra moglie del dissidente, condanniamo i metodi usati contro opposizione

- Il ministro degli Esteri italiano e vicepremier, Antonio Tajani, ha ribadito la vicinanza dell'Italia Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Aleksej Navalnyj. "Ho incontrato Yulia Navalnaya e le ho ribadito la vicinanza dell'Italia, del G7 e la condanna per ciò che accaduto a suo marito, vittima di una persecuzione ingiusta, detenuto in un gulag che ricorda i gulag dell'Unione Sovietica, in un regime carcerario simile a quello che c'era durante il regime sovietico", ha detto in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Le ho ribadito anche la richiesta che stiamo facendo per la liberazione di tutti i prigionieri politici, le ho ribadito che ci sono sanzioni economico e finanziarie contro personaggi legati al regime del Cremlino. Le ho anche ricordato che l'Italia, attraverso l'azione della Guardia di Finanza, è il Paese europeo che ha fatto più confische di beni a magnati russi. Siamo fortemente impegnati non contro la Russia, ma a difesa della libertà e della democrazia", ha detto Tajani. (segue) (Beb)