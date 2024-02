Navalnyj: Tajani incontra moglie del dissidente, condanniamo i metodi usati contro opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnaya, ha poi continuato il ministro, ha ribadito che la sua preoccupazione per il fatto che persone vicine al regime "usano lo Stato di diritto per fare i propri affari, ed è qualcosa che la preoccupa". Il ministro Tajani, infine, ha confermato il sostegno a Navalnaya per le battaglie in favore della democrazia e ha ribadito che l'Italia è "amica del popolo russo" e che non "condivide i metodi usati per mettere in silenzio l'opposizione". (Beb)