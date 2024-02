Innovazione: Leonardo sperimenta nuove soluzioni di volo nell’ambito del programma Clean Sky 2 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo 7,3 metri e con un diametro di 3,4 metri, il Pax Cabin Demonstrator è stato realizzato utilizzando componenti strutturali in materiale composito assemblati con sistemi automatici avanzati. L’obiettivo dello sviluppo tecnologico è migliorare il comfort a bordo attraverso soluzioni innovative di condizionamento ambientale e componenti di cabina, quali servizi di bordo e sedili. Dopo i test vibro-acustici eseguiti con successo nei laboratori di Leonardo, la dimostrazione si completerà sotto la direzione dell’azienda presso il Centro di Ricerca tedesco con i test di comfort, validando le tecnologie integrate ai più alti livelli di maturità traguardabili nell’ambito della ricerca. Le attività di ricerca e i due dimostratori tecnologici sono stati co-finanziati dall’Unione Europea nel contesto del programma Horizon 2020 e concorrono a maturare le tecnologie necessarie per lo sviluppo della futura generazione di velivoli a ridotte emissioni, elemento essenziale per concretizzare l’impegno della Commissione Europea nel conseguire la neutralità climatica del trasporto aereo entro il 2050. Le tecnologie sviluppate nel contesto del programma Clean Sky concorreranno in sinergia con quelle che saranno sviluppate nel programma Clean Aviation a garantire riduzioni nette di gas serra (Ghg) di almeno il 30 per cento, rispetto allo stato dell'arte del 2020 con l’obiettivo di consentire l‘entrata in servizio di nuovi aeromobili con ridotto impatto ambientale non oltre il 2035 e promuovere la sostituzione del 75 per cento della flotta mondiale di aviazione civile entro il 2050. Leonardo è tra i partner fondatori di Clean Sky 2 Joint Undertaking - oggi Clean Aviation JU – che è il principale programma di ricerca tecnologica in Europa per trasformare l'aviazione verso un futuro sostenibile. (Rin)