Fvg: Its Alto Adriatico, acquisiti 800 metri quadri al Gino Valle Center

- La Fondazione Its Alto Adriatico ha acquisito oggi, con la firma dell’atto notarile, i locali da 800 metri quadri insediati al Gino Valle Center, nei quali troverà sede uno dei nuclei dell'Its Alto Adriatico a cui si affiancherà in futuro quello nell'area dell'ex Birreria nel comune di Pordenone. L’operazione, secondo il presidente della fondazione Michelangelo Agrusti, “risponde a due esigenze: l'attuale, importante crescita degli iscritti agli Its testimoniata dai numeri e la previsione di un ulteriore incremento in ragione della riforma 4+2. La risistemazione dei locali - ha proseguito - sarà conclusa rapidamente, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, comunque entro ottobre. Parallelamente sono state avviate le procedure di gara per l'acquisizione di macchinari e strumentazioni hardware e software, del valore di circa 14 milioni di euro derivanti da risorse del Pnrr, che renderanno l'Its Alto Adriatico uno tra i più performanti, se non il più performante, in Italia”. Secondo Agrusti, si tratta inoltre di “un contributo importantissimo alla rivitalizzazione del Gino Valle Center che sarà popolato di tanti giovani, universitari, già ce ne sono che frequentano altri istituti, e che diventerà presto un altro, grande centro studi”. Per il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, il destino del Gino Valle Center è diventare il polo dell'alta formazione in città. “A questa operazione dell'Its farà seguito l'insediamento del consorzio universitario, che arricchirà ulteriormente l'offerta didattica legata a concreti sbocchi occupazionali. Its, con gli ingenti investimenti programmati – ha detto Ciriani - rappresenterà un centro di eccellenza nazionale per tecnologie e apparecchiature al servizio dei nostri giovani. Ricordo anche il prossimo intervento sull'ex Birreria, ulteriore sede per Its, i cui iscritti aumentano e a cui vogliamo assicurare spazi adeguati, moderni e all'avanguardia. Esempi di un mix virtuoso di trasformazione urbana e potenziamento delle opportunità formative, strada maestra per lo sviluppo della città e simbolo concreto delle sinergie in atto tra sistema pubblico e privato”. (Frt)